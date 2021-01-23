"Аталанта" нанесла "Милану" поражение в Серии А

"Аталанта" одержала крупную победу над "Миланом" со счетом 3:0 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Аталанта" одержала крупную победу над "Миланом" со счетом 3:0 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, забитыми мячами отметились Кристиан Ромеро (26-я минута), Йосип Иличич (53, с пенальти) и Дуван Сапата (77). Для "Милана" это поражение стало вторым в текущем сезоне чемпионата Италии. Первое поражение "Милан" потерпел 6 января в гостевом матче с "Ювентусом" (1:3).

В турнирной таблице "Милан" продолжает занимать первое место, набрав 43 очка и на два очка опережая идущий вторым "Интер", который в субботу в гостях сыграл вничью с "Удинезе" (0:0). "Аталанта" набрала 36 очков и поднялась на четвертое место, однако занимающий пятое место "Наполи" (34 очка) и идущий шестым "Ювентус" (33) провели на две игры меньше.

В следующем туре "Аталанта" 31 января примет "Лацио", "Милан" 30 января в гостях сыграет с "Болоньей".