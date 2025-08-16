О нас

"Аталанта" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

"Аталанта" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед" Итальянская "Аталанта" намерена заключить контракт с защитником "Манчестер Юнайтед" Тайреллом Маласиа.
Футбол
16 августа 2025 г. 18:51
Аталанта интересуется защитником Манчестер Юнайтед

Итальянская "Аталанта" намерена заключить контракт с защитником "Манчестер Юнайтед" Тайреллом Маласиа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По данным источника газеты, будущее 25-летнего нидерландца в английском клубе определенно завершено. Помимо "Аталанты", футболистом интересовались саудовские клубы и шотландский "Селтик".

Отметим, что с февраля 2025 года Маласиа играл за ПСВ на правах аренды. В 12 матчах он не отметился результативными действиями, контракт защитника с манкунианцами действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Версия на азербайджанском языке İtaliya klubu "Mançester Yunayted"in müdafiəçisi ilə maraqlanır

