"Аталанта" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Итальянская "Аталанта" намерена заключить контракт с защитником "Манчестер Юнайтед" Тайреллом Маласиа.

Итальянская "Аталанта" намерена заключить контракт с защитником "Манчестер Юнайтед" Тайреллом Маласиа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По данным источника газеты, будущее 25-летнего нидерландца в английском клубе определенно завершено. Помимо "Аталанты", футболистом интересовались саудовские клубы и шотландский "Селтик".

Отметим, что с февраля 2025 года Маласиа играл за ПСВ на правах аренды. В 12 матчах он не отметился результативными действиями, контракт защитника с манкунианцами действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.