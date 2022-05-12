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«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны».

«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны». «Астон Вилла» выкупила у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо.
Футбол
12 мая 2022 г. 22:48
«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны».

«Астон Вилла» выкупила у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте бирмингемцев.

«Львы» заключили с бразильским хавбеком контракт до 2026 года.

Напомним, что «Астон Вилла» в январе нынешнего года арендовала бразильца у «Барсы». В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 млн евро. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.

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