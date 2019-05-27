​“Астон Вилла” вернулась в Премьер-лигу

В финальном матче плей-офф Чемпионшипа “Астон Вилла“ встречалась с “Дерби Каунти“. Игра состоялась на стадионе “Уэмбли“ в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу бирмингемской команды.

Голами в составе “Астон Виллы“ отметились нападающий Анвар Эль-Гази и полузащитник Джон МакГинн, забившие на 44-й и 59-й минуте соответственно. Единственный мяч за “Дерби Каунти“ на 81-й минуте забил форвард Мартин Уогхорн. Таким образом, “Астон Вилла“ вышла в английскую Премьер-лигу.

По итогам сезона-2018/19 английскую Премьер-лигу покинули “Кардифф Сити“, “Фулхэм“ и “Хаддерсфилд Таун“. В высшую лигу из Чемпионшипа пробились “Шеффилд Юнайтед“, “Норвич Сити“ и “Астон Вилла“.

Напомним, что бирмингемский клуб вылетел из АПЛ по итогам сезона-2015/16.