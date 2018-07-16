"Астана" включила футболиста сборной Азербайджана в матч Лиги Чемпионов

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Определился состав казахстанской команды "Астана" для участия в ответном матче I квалификационного раунда Лиги Чемпионов по футболу с клубом "Сутьеска" в Черногории.

Как сообщает Report, главный тренер Роман Григорчук включил в заявку на матч в городе Никшич имена 22 футболистов. Среди них есть и полузащитник сборной Азербайджана Ричард Алмейда. Имя этого футболиста не было включено в состав из 18 футболистов на первый матч между командами, который окончился победой "Астаны" со счетом 1:0.

Еще один бывший футболист "Карабаха", арендованный из греческого клуба ПАОК Педро Энрике не примет участия в гостевой игре.

Отметим, что матч "Сутьеска" - "Астана" состоится 18 июля на стадионе "Градски" и начнется в 22:00 по бакинскому времени.