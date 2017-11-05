"Астана" в четвертый раз подряд стала чемпионом Казахстана по футболу

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня, 5 ноября, в заключительном туре казахстанской Премьер-лиги определился чемпион страны.

Как передает Report, "Астана" на своём поле со счётом 2:0 обыграла "Акжайык" и в четвёртый раз подряд стала сильнейшим клубом Казахстана.

"Астана" стала чемпионом, набрав 79 очков. Второе место занял "Кайрат" (78). Бронзовым призером стал клуб "Ордабасы" (58).

"Астана", основанная в 2009 году, в четвертый раз подряд стала чемпионом страны (2014 - 2017).