"Астана" первой из казахстанских клубов вышла в плей-офф Лиги Европы

https://report.az/storage/news/446d21d2a8c8d68be7452d36c74b6047/0c7559ea-2912-44f9-a90c-64b14413546b_292.jpg
Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Казахстанская «Астана» в гостях обыграла чешскую «Славию» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы по футболу.
Как передает Report, встреча завершилась со счётом 0:1.
У «Астаны» отличился Марин Аничич (38-я минута).
«Астана» (10 очков) заняла второе место в группе A и вышла в плей-офф турнира. «Славия» расположилась на третьей строчке (восемь баллов).
News DepartmentАвтор новости