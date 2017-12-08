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    "Астана" первой из казахстанских клубов вышла в плей-офф Лиги Европы

    Встреча завершилась со счётом 0:1

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Казахстанская «Астана» в гостях обыграла чешскую «Славию» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы по футболу.

    Как передает Report, встреча завершилась со счётом 0:1.

    У «Астаны» отличился Марин Аничич (38-я минута).

    «Астана» (10 очков) заняла второе место в группе A и вышла в плей-офф турнира. «Славия» расположилась на третьей строчке (восемь баллов).

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