"Астана" первой из казахстанских клубов вышла в плей-офф Лиги Европы

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Казахстанская «Астана» в гостях обыграла чешскую «Славию» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 0:1.

У «Астаны» отличился Марин Аничич (38-я минута).

«Астана» (10 очков) заняла второе место в группе A и вышла в плей-офф турнира. «Славия» расположилась на третьей строчке (восемь баллов).