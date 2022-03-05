Ассоциация европейских футбольных лиг исключила Россию из своего состава

Совет директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг исключил Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из своего состава.

Совет директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг исключил Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из своего состава.

Как передает Report, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

В заявлении отмечается, что решение было принято из-за ситуации вокруг России и Украины.

Напомним, что российские клубы и сборные были исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Это было сделано на фоне недавнего вторжения РФ на территорию Украины.