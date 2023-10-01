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Ассоциация арбитров Англии признала ошибку арбитра в матче "Тоттенхэма" - "Ливерпуль"

Ассоциация арбитров Англии признала ошибку арбитра в матче "Тоттенхэма" - "Ливерпуль" Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) признала, что видеоассистент главного судьи матча седьмого тура премьер‑лиги между лондонским "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" совершил результативную ошибку.
Футбол
1 октября 2023 г. 02:57
Ассоциация арбитров Англии признала ошибку арбитра в матче Тоттенхэма - Ливерпуль

Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) признала, что видеоассистент главного судьи матча седьмого тура премьер‑лиги между лондонским "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" совершил результативную ошибку.

Как передает Report со ссылкой на BBC Sports, организация распространила соответствующее заявление.

"PGMOL признает, что во время первого тайма матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" была допущена серьезная человеческая ошибка", - отмечается в сообщении.

"Гол Луиса Диаса был отменён из-за офсайда судейской бригадой на поле. Это была явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был засчитан с помощью VAR, однако VAR не смог вмешаться.

PGMOL проведёт полное расследование обстоятельств, приведших к ошибке", - говорится в заявлении.

Напомним, что игра между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" завершилась победой "шпор" со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə hakimlər təşkilatı “Liverpul”un matçında arbitrin ciddi səhvə yol verdiyini etiraf edib

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