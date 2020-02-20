Асмир Бегович: В "Карабахе" все было отлично

"Конкуренция в "Милане" высокая. Поэтому, оставаться в запасе не оказывает отрицательного влияния на мою физическую форму. В "Карабахе" все было отлично. С учетом моего участия во многих матчах, подготовка к матчам на высоком уровне не бывает для меня сложной".

Как сообщает Report, об этом сказал вратарь Асмир Бегович, игравший в первой половине текущего сезона в "Карабахе" на правах аренды.

Асмир Бегович также коснулся возможного возвращения в сборную: "Играть в сборной для меня не проблема. Знаю, что смогу защитить ворота сборной, так как имею опыт. Самое главное - иметь хороший результат".

Отметим, что по контракту Асмир Бегович принадлежит английскому "Борнмуту". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.