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Асмир Бегович: В "Карабахе" все было отлично

Асмир Бегович: В "Карабахе" все было отлично

"Конкуренция в "Милане" высокая. Поэтому, оставаться в запасе не оказывает отрицательного влияния на мою физическую форму. В "Карабахе" все было отлично. С учетом моего участия во многих матчах, подготовка к матчам на высоком уровне не бывает для меня сложной". 

Как сообщает Report, об этом сказал вратарь Асмир Бегович, игравший в первой половине текущего сезона в "Карабахе" на правах аренды. 

Асмир Бегович также коснулся возможного возвращения в сборную: "Играть в сборной для меня не проблема. Знаю, что смогу защитить ворота сборной, так как имею опыт. Самое главное - иметь хороший результат". 

Отметим, что по контракту Асмир Бегович принадлежит английскому "Борнмуту". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года. 

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