​Аскер Абдуллаев будет работать в Тренерском комитете АФФА​

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Тренерский комитет АФФА выдвинул новую кандидатуру на остающуюся вакантной должность после ухода Шахина Диниева из клуба "Кяпяз".

Об этом Report сообщил председатель комитета Вагиф Садыгов.

По его словам, сегодня члены Тренерского комитета встретились с генсеком АФФА Эльханом Мамедовым. На встрече в членство комитета была выдвинута кандидатура Аскера Абдуллаева и этот шаг одобрили: "Вопрос касательно Аскер муаллима в скором времени решится. С 1 июля Шахин Диниев находится в клубе "Кяпяз". Руководство одобрило выдвинутую нами кандидатуру".

В.Садыгов заговорил также о другом члене комитета - Шакире Гарибове. По его словам, до того, как перейти в "Кяпяз" Ш.Гарибов продолжит свою деятельность в комитете: "Уход из комитета сразу двух человек будет для нас тяжелым ударом. Поэтому мы решили, чтобы Шакир Гарибов продолжил работать у нас и занимался контролем за сборными нижних возрастных групп".

Отметим, что член Тренерского комитета Шахин Диниев назначен старшим тренером "Кяпяз", и он пригласил Шакира Гарибова в Гянджу в качестве тренера-помощника.