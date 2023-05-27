Асенсио провел переговоры с "ПСЖ" и намерен перейти в парижский клуб

Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к переходу в "ПСЖ" ближайшим летом в статусе свободного агента.
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По информации источника издания, представители испанца уже провели переговоры с парижским клубом. Из всех предложений, которые есть у игрока, вариант с переходом в "ПСЖ" кажется ему самым заманчивым. Интерес к футболисту также проявляют "Астон Вилла", "Ювентус" и "Милан".
Ранее появилась информация, что Асенсио отказался продлевать истекающий в июне 2023 года контракт и покинет мадридский клуб по окончании сезона.
В активе Асенсио три победы в Лиге чемпионов, четыре на клубном чемпионате мира, три Суперкубка УЕФА, три чемпионских титула в Испании, три Суперкубка Испании и один Кубок короля в футболке мадридского клуба.