Асенсио провел переговоры с "ПСЖ" и намерен перейти в парижский клуб

Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к переходу в "ПСЖ" ближайшим летом в статусе свободного агента.

Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к переходу в "ПСЖ" ближайшим летом в статусе свободного агента.

Как передает Report , об этом сообщает ESPN US.

По информации источника издания, представители испанца уже провели переговоры с парижским клубом. Из всех предложений, которые есть у игрока, вариант с переходом в "ПСЖ" кажется ему самым заманчивым. Интерес к футболисту также проявляют "Астон Вилла", "Ювентус" и "Милан".

Ранее появилась информация, что Асенсио отказался продлевать истекающий в июне 2023 года контракт и покинет мадридский клуб по окончании сезона.

В активе Асенсио три победы в Лиге чемпионов, четыре на клубном чемпионате мира, три Суперкубка УЕФА, три чемпионских титула в Испании, три Суперкубка Испании и один Кубок короля в футболке мадридского клуба.