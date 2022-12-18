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Асенсио хочет продлить контракт с «Реалом»

Асенсио хочет продлить контракт с «Реалом» Полузащитник «Реала» Марко Асенсио хочет подписать новое соглашение с клубом.
Футбол
18 декабря 2022 г. 10:13
Асенсио хочет продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио хочет подписать новое соглашение с клубом.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.

По данным источника, футболист готов продлить свой контракт с мадридцами, несмотря на то, что хотел бы получать больше игрового времени.

Стороны настроены оптимистично и уже в ближайшее время проведут встречу, где могут согласовать условия продолжения сотрудничества.

Ранее игрок говорил, что чувствует себя счастливым в «Реале».

Отметим, что в этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт 26-летнего хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года

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