Асенсио хочет продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио хочет подписать новое соглашение с клубом.

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио хочет подписать новое соглашение с клубом.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.

По данным источника, футболист готов продлить свой контракт с мадридцами, несмотря на то, что хотел бы получать больше игрового времени.

Стороны настроены оптимистично и уже в ближайшее время проведут встречу, где могут согласовать условия продолжения сотрудничества.

Ранее игрок говорил, что чувствует себя счастливым в «Реале».

Отметим, что в этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт 26-летнего хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года