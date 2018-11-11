Аршавин провёл 40 минут на поле в прощальном матче за Кайрат

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Российский полузащитник алма-атинского «Кайрата» Андрей Аршавин провёл прощальный матч за казахстанский клуб.

Как передает Report, Россиянин вышел на поле на 50-й минуте в матче 33-го тура чемпионата Казахстана с «Шахтёром» из Караганды. Сама встреча завершилась со счётом 0:0.

Аршавин покидает алматинский клуб по завершении срока действия контракта. Ранее форвард заявил, что не собирается переходить в другой клуб после ухода из «Кайрата».

37-летний Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 года. За это время провёл за клуб более 100 матчей, стал автором 30 голов и 37 результативных передач. В составе клуба он дважды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.