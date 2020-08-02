Аршавин получил должность в "Зените"

Футбольный клуб "Зенит" объявил о назначении Андрея Аршавина на должность директора департамента развития молодежного футбола.

Футбольный клуб "Зенит" объявил о назначении Андрея Аршавина на должность директора департамента развития молодежного футбола.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Отмечается, что после завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии "Зенита", получил лицензии категории D и С и работал с командой футболистов 2004 года рождения в качестве тренера. Также Аршавин имеет опыт работы советником генерального директора по молодежному футболу.