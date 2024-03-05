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"Арсенал" забил шесть безответных мячей в матче АПЛ

"Арсенал" забил шесть безответных мячей в матче АПЛ Лондонский "Арсенал" одержал крупную победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
5 марта 2024 г. 03:41
Арсенал забил шесть безответных мячей в матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" одержал крупную победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча, которая состоялась на стадионе "Брэммел Лэйн" в Шеффилде, завершилась победой столичного клуба со счетом 6:0.

Примечательно, что пять мячей футболисты "Арсенала" забили в первой половине встречи. По разу отличились Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц и Деклан Райс, а один из мячей был записан как автогол, его автором стал Джейден Богл. Единственный гол во втором тайме оформил Бен Уайт.

Таким образом, "Арсенал" продлил победную серию в Английской премьер-лиге до семи встреч. На счету команды 61 очко, клуб идет на третьем в турнирной таблице национального первенства, отставая от лидирующего "Ливерпуля" всего на два очка, а от идущего вторым "Манчестер Сити" - на балл.

Для "Арсенала" эта победа стала четвертой крупной в АПЛ подряд. До этого лондонцы разгромили "Вест Хэм Юнайтед" (6:0), "Бернли" (5:0) и "Ньюкасл" (4:1).

"Шеффилд Юнайтед" имеет в активе 13 баллов и располагается на последней, 20-й строчке.

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