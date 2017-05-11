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    "Арсенал" выиграл у "Саутгемптона" и поднялся на пятое место в АПЛ - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ «Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» в перенесённом матче 26-го тура АПЛ.

    Как передает Report, встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

    «Святые» не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

    На исходе часа игры Алексис Санчес точным ударом из пределов штрафной открыл счёт, голевой передачей отметился Месут Озил. На 83-й минуте Оливье Жиру удвоил преимущество «канониров» с передачи Аарона Рэмси.

    «Арсенал» (66 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ и отстаёт от идущего четвёртым «Манчестер Сити» на 3 балла. «Саутгемптон» (42 балла) — 10-й.

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