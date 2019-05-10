“Арсенал” выходит в финал Лиги Европы - ВИДЕО

Завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы между “Валенсией“ и “Арсеналом“.

Встреча проходила на “Месталье“. Итоговый счёт игры — 3:2 в пользу “канониров“, передает Report.

Уже на 11-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд, гол на счету Кевина Гамейро. Однако через 6 минут Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие. На 50-й минуте Александр Ляказетт забил второй гол в ворота “Валенсии“. Через 8 минут Гамейро, оформив дубль, снова сделал счёт равным, но голы того же Обамеянга на 69-й и 88-й минутах принесли итоговую победу гостям из Англии.

Напомним, в первом матче между командами, который состоялся ровно неделю назад в Лондоне на стадионе “Эмирейтс — Эшбертон Гроув“, “Арсенал“ одержал победу со счётом 3:1.

Финал ЛЕ пройдет 29 мая в Баку.