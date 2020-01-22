“Арсенал” ведёт переговоры по трансферу украинского защитника Матвиенко

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к защитнику донецкого “Шахтёра” и сборной Украины Николаю Матвиенко.

Как передает Report со ссылкой на “Команда №1”, клубы в данный момент ведут переговоры по трансферу футболиста в январе.

Ранее сообщалось, что украинец входит в сферу интересов “Манчестер Сити”, в котором прежде работал нынешний главный тренер “Арсенала” Микель Артета.

В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Украины, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2021 года.