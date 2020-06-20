"Арсенал" в добавленное время уступил "Брайтону"

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" принимал лондонский "Арсенал".

Как передает Report, встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе "Фалмер" и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий "канониров" Николя Пепе, отправив мяч в ворота соперника на 68-й минуте. В середине второго тайма защитник "Брайтона" Льюис Данк сравнял счёт. Победу хозяевам принёс форвард Ниль Мопе на 95-й минуте

"Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Микеля Артеты 40 очков. «Брайтон» (32) – расположился на 15-ой строчке.

В 31-м туре английского первенства "Брайтон" 23 июня на выезде сыграет с "Лестер Сити", а "Арсенал" 25 июня в гостях встретится с "Саутгемптоном". Начало обоих матчей — в 21:00 по бакинскому времени.