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"Арсенал" в 17-й раз стал обладателем Суперкубка Англии по футболу

"Арсенал" в 17-й раз стал обладателем Суперкубка Англии по футболу Лондонский "Арсенал" в серии пенальти обыграл "Манчестер Сити" и стал обладателем Суперкубка Англии по футболу.
Футбол
6 августа 2023 г. 21:17
Арсенал в 17-й раз стал обладателем Суперкубка Англии по футболу

Лондонский "Арсенал" в серии пенальти обыграл "Манчестер Сити" и стал обладателем Суперкубка Англии по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе "Манчестер Сити" мяч забил Коул Палмер (77-я минута), у "Арсенала" отличился Леандро Троссард (90+11). В серии пенальти "Арсенал" оказался сильнее со счетом 4:1.

"Арсенал" в 17-й раз выиграл Суперкубок Англии. В последний раз команда побеждала в турнире в 2020 году. В матче за Суперкубок Англии встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. В прошлом сезоне оба трофея выиграл "Манчестер Сити". "Арсенал" получил право сыграть в суперкубке как вторая команда по итогам чемпионата.

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Версия на азербайджанском языке "Arsenal" İngiltərə Super Kubokunun qalibi olub

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