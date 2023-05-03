"Арсенал" уверенно обыграл "Челси" в матче 34-го тура АПЛ

"Арсенал" уверенно обыграл "Челси" со счетом 3:1 в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

"Арсенал" уверенно обыграл "Челси" со счетом 3:1 в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report , встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мартин Эдегор (18-я и 31-я минуты) и Габриэл Жезус (34). У "Челси" отличился Чуквунонсо (Нони) Мадуэке (65).

Благодаря победе в лондонском дерби "Арсенал" увеличил запас очков до 78 очков, сыграв 34 матча. "Канониры" вернули себе лидерство в английской Премьер-лиге, обойдя "Манчестер Сити", но подопечные Гвардиолы имею две игры в запасе.

"Челси" располагается на 12-й строчке. Команда заработала 39 очков по итогам 33 встреч.