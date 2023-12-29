"Арсенал" упустил возможность возглавить АПЛ, проиграв "Вест Хэму"

"Вест Хэм" обыграл "Арсенал" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Вест Хэм" обыграл "Арсенал" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Лондоне на домашнем стадионе "Арсенала" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, отличились Томаш Соучек (13-я минута) и Константинос Мавропанос (55). Нападающий "молотобойцев" Мохамед Саид Бенрахма в компенсированное время ко второму тайму не реализовал пенальти.

"Арсенал" с 42 очками располагается на второй строчке в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на два очка. "Вест Хэм" (33) выиграл третий матч подряд и идет шестым.