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"Арсенал" упустил возможность возглавить АПЛ, проиграв "Вест Хэму"

"Арсенал" упустил возможность возглавить АПЛ, проиграв "Вест Хэму" "Вест Хэм" обыграл "Арсенал" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
29 декабря 2023 г. 03:37
Арсенал упустил возможность возглавить АПЛ, проиграв Вест Хэму

"Вест Хэм" обыграл "Арсенал" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Лондоне на домашнем стадионе "Арсенала" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, отличились Томаш Соучек (13-я минута) и Константинос Мавропанос (55). Нападающий "молотобойцев" Мохамед Саид Бенрахма в компенсированное время ко второму тайму не реализовал пенальти.

"Арсенал" с 42 очками располагается на второй строчке в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на два очка. "Вест Хэм" (33) выиграл третий матч подряд и идет шестым.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” öz meydanında məğlub olub

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