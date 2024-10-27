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"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в чемпионате Англии по футболу

"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в чемпионате Англии по футболу Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 2:2 в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
27 октября 2024 г. 23:36
Арсенал сыграл вничью с Ливерпулем в чемпионате Англии по футболу

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 2:2 в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе "Арсенала" отметились Букайо Сака (9-я минута) и Микель Мерино (43). У "Ливерпуля" отличились Вирджил ван Дейк (18) и Мохаммед Салах (81).

Игру посетил бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, бывший игрок "Арсенала" Андрей Аршавин. В 2009 году в матче между "Арсеналом" и "Ливерпулем" (4:4) на стадионе "Энфилд" он забил четыре мяча.

"Арсенал" набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ливерпуль" прервал серию из четырех побед и с 22 очками располагается на 2-й строчке. Лидером чемпионата является "Манчестер Сити" (23 очка).

В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Ньюкаслом", "Ливерпуль" примет "Брайтон". Встречи пройдут 2 ноября.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə çempionatı: "Arsenal" "Liverpul"la heç-heçə edib

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