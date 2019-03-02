“Арсенал“ сыграл вничью с “Тоттенхэмом“ в лондонском дерби

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Арсенал».

Как передает Report, лондонское дерби прошло на стадионе «Уэмбли» и завершилось со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси, отличившийся на 16-й минуте после передачи нападающего Александра Ляказетта. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн сравнял счёт в середине второго тайма, реализовав пенальти.

«Тоттенхэм» (61) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» (57) — четвёртое.

В 30-м туре «Тоттенхэм» на выезде 9 марта сыграет с «Саутгемптоном», а «Арсенал» на следующий день дома встретится с «Манчестер Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" – "Арсенал" - 1:1

Голы: 0:1 – Рэмси – 16, 1:1 – Кейн – 74 (пен)

Удаления: нет – Торрейра, 90+5