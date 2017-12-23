"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем", забив три гола за пять минут - ВИДЕО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча проходила Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:3. Мерсисайдцы сыграли вничью в третий раз за последние четыре тура.

На исходе получаса игры Филиппе Коутиньо открыл счет. На 52-й минуте отличился Мохамед Салах. В промежутке между 53-й и 58-й минутами хозяева забили трижды: голами отметились Алексис Санчес, Гранит Джака и Месут Озил. В середине второго тайма Роберто Фирмино счет сравнял.

«Ливерпуль» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (34 балла) — пятый.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур

Арсенал – Ливерпуль - 3:3

0:1 – Коутиньо – 26, 0:2 – Салах – 52, 1:2 – Санчес – 53, 2:2 – Джака – 56, 3:2 – Озил – 58, 3:3 – Фирмино – 71