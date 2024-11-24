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"Арсенал" стал второй командой, выигравшей 2 000 матчей в АПЛ

"Арсенал" стал второй командой, выигравшей 2 000 матчей в АПЛ Лондонский "Арсенал" стал второй командой в Английской премьер-лиге, которая одержала 2 000 побед.
Футбол
24 ноября 2024 г. 13:59
Арсенал стал второй командой, выигравшей 2 000 матчей в АПЛ

Лондонский "Арсенал" стал второй командой в Английской премьер-лиге, которая одержала 2 000 побед.

Как передает Report, этого показателя "канониры" достигли обыграв "Ноттингем" (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

2 000 побед в матчах - это второй результат в Великобритании. Лидирует в этой гонке "Ливерпуль" - 2 068. На третьем месте идет "Манчестер Юнайтед" (1 910 выигрышей). Далее "Эвертон" (1 901), "Астон Вилла" (1 724), "Манчестер Сити" (1 597), "Тоттенхэм" (1 509) и "Челси" (1 480).

"Арсенал" был основан в октябре 1886 года под названием Dial Square (квадратный циферблат). Команде 138 лет. За это время лондонский клуб стал 13-кратным чемпионом Англии, 14 раз выиграл национальный Кубок и 17 - национальный Суперкубок. Одержал две победы в Кубке Лиги и стал обладателем Кубка обладателей кубков, занявших второе место.

Также "Арсенал" стал победителем так называемого Кубка ярмарок в сезоне 1969/70. Это европейский международный турнир среди клубных команд, который проводился с 1955 по 1971 года.

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Версия на азербайджанском языке "Arsenal" Premyer Liqada 2000-ci qələbə qazanan ikinci komanda olub

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