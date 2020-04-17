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"Арсенал" снизит зарплаты игрокам

"Арсенал" снизит зарплаты игрокам

Лондонский "Арсенал" близок к договоренности с игроками о снижении заработных плат из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на TheAthletic, большинство игроков согласились на снижение доходов на 12,5% в месяц. Действие меры продлится с апреля 2020 по март 2021 года, но зависит в том числе и от попадания клуба в Лигу чемпионов. Пока неизвестно, что будет с зарплатами тех футболистов, которые отвергли это предложение. Если соглашение будет достигнуто, "Арсенал" станет первым клубом АПЛ, который пойдет на сокращение зарплатной ведомости.

Ранее игроки отказались пойти на этот шаг, но главный тренер "Арсенала" испанец Микель Артета смог их переубедить.

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