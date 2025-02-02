"Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии

"Арсенал" со счетом 5:1 одержал разгромную победу над "Манчестер Сити" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Арсенал" со счетом 5:1 одержал разгромную победу над "Манчестер Сити" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report , в составе победителей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор (2-я минута), Томас Парти (56), Майлз Льюис-Скелли (62), Кай Хаверц (76) и Этан Нванери (90+3). У проигравших отличился Эрлинг Холанд (55).

"Арсенал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 14 матчей. В последний раз команда проиграла во встрече национального первенства 2 ноября, уступив на выезде "Ньюкаслу" (0:1). За это время "Арсенал" одержал девять побед и пять раз сыграл вничью.

"Манчестер Сити" не может обыграть "Арсенал" на протяжении пяти встреч. Клуб из Манчестера потерпел самое крупное поражение в противостоянии с этим соперником за 22 года. 22 февраля 2003 года "Манчестер Сити" на своем поле также проиграл "Арсеналу" в матче чемпионата Англии со счетом 1:5.

"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 50 очками. "Манчестер Сити" располагается на четвертой позиции, набрав 41 очко. В следующем туре "Арсенал" сыграет в гостях против "Лестера", "Манчестер Сити" примет "Ньюкасл". Встречи пройдут 15 февраля.