АПЛ: "Арсенал" разгромил "Эвертон", "Ливерпуль" одержал уверенную победу

Лондонский "Арсенал" в перенесённом матче седьмого тура английской Премьер-лиги разгромил "Эвертон" и укрепил лидерство в чемпионате страны.

Лондонский "Арсенал" в перенесённом матче седьмого тура английской Премьер-лиги разгромил "Эвертон" и укрепил лидерство в чемпионате страны.

Как сообщает Report , встреча, прошедшая на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, завершилась со счётом 4:0.

Первый гол "канониры" забили ближе к концу первой половины матча. На 40-й минуте вингер Букайо Сака с передачи Александра Зинченко открыл счёт. Через шесть минут хозяева укрепили своё преимущество — отличился Габриэл Мартинелли с передачи Сака. На 73-й минуте капитан "Арсенала" Мартин Эдегор с передачи Леандро Троссарда довёл счёт до разгромного. На 80-й минуте Габриэл Мартинелли установил итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу команды Микеля Артеты.

Благодаря этой победе "Арсенал" набрал 60 очков и укрепился на первой строчке чемпионата, разрыв от "Манчестер Сити" составляет пять очков. "Эвертон" остался на 18-м месте (21 очко) в зоне вылета.

В другом перенесенном матче седьмого тура АПЛ "Ливерпуль" одержал уверенную победу со счетом 2:0 над "Вулверхэмптоном".

Первая половина встречи прошла без голов. "Мерсисайдцы" смог открыть счёт в матче только на 73-й минуте — отличился центральный защитник Вирджил ван Дейк с передачу Диогу Жоты. Через четыре минуты египтянин Мохамед Салах после паса защитника Константиноса Цимикаса забил последний гол в матче.

Победа помогла команде Юргена Клоппа набрать 39 очков и подняться на шестую строчку турнирной таблицы. "Вулверхэмптон" (24 очка) остался на 15-й строчке.