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    "Арсенал" разгромил "Эвертон" и догнал "Челси" по количеству очков - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ «Арсенал» выиграл у «Эвертона» в матче девятого тура английской Премьер-лиги.

    Как передает Report, встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк » и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

    По итогам 9 туров «Арсенал» с 16 очками делит четвёртое место с «Челси». «Эвертон» (8) — 18-й.

    Англия - Премьер-лига. 9-й тур

    Эвертон – Арсенал - 2:5

    Голы: 1:0 – Руни – 12, 1:1 – Монреаль – 40, 1:2 – Озил – 53, 1:3 – Ляказетт – 74, 1:4 – Рэмси – 90, 2:4 – Ниасс – 90+3, 2:5 – Санчес – 90+5.

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