"Арсенал" разгромил "Эвертон" и догнал "Челси" по количеству очков - ВИДЕО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ «Арсенал» выиграл у «Эвертона» в матче девятого тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк » и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

По итогам 9 туров «Арсенал» с 16 очками делит четвёртое место с «Челси». «Эвертон» (8) — 18-й.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур

Эвертон – Арсенал - 2:5

Голы: 1:0 – Руни – 12, 1:1 – Монреаль – 40, 1:2 – Озил – 53, 1:3 – Ляказетт – 74, 1:4 – Рэмси – 90, 2:4 – Ниасс – 90+3, 2:5 – Санчес – 90+5.