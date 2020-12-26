"Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби

Лондонский "Арсенал" на своем поле одержал убедительную победу над земляками из "Челси" в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)

Лондонский "Арсенал" на своем поле одержал убедительную победу над земляками из "Челси" в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла 26 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ляказетт, Гранит Джака и Букайо Сака. У гостей отличился Тэмми Абрахам.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 17 очков и выйти на 14-е место в чемпионате. В активе "Челси" 25 очков, клуб находится на шестой позиции.

"Арсенал" в следующем туре 29 декабря на выезде сыграет с "Брайтоном". "Челси" днем раньше на своем поле сыграет с "Астон Виллой".