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"Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби

"Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби Лондонский "Арсенал" на своем поле одержал убедительную победу над земляками из "Челси" в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)
Футбол
26 декабря 2020 г. 23:46
Арсенал победил Челси в лондонском дерби

Лондонский "Арсенал" на своем поле одержал убедительную победу над земляками из "Челси" в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла 26 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ляказетт, Гранит Джака и Букайо Сака. У гостей отличился Тэмми Абрахам.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 17 очков и выйти на 14-е место в чемпионате. В активе "Челси" 25 очков, клуб находится на шестой позиции.

"Арсенал" в следующем туре 29 декабря на выезде сыграет с "Брайтоном". "Челси" днем раньше на своем поле сыграет с "Астон Виллой".

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