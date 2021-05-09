"Арсенал" пятый сезон подряд не примет участия в Лиге чемпионов

Сегодня окончательно стало ясно, что лондонский "Арсенал" не примет участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Сегодня окончательно стало ясно, что лондонский "Арсенал" не примет участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как передает Report, подопечные Микеля Артеты лишились даже математических шансов попасть в зону Лиги Чемпионов после победы "Челси" в матче 35-го тура над "Манчестер Сити" (2:1). Теперь "канониров", набравших 49 очков и занимающих 10-е место, отделяет от четвёртого места, на котором располагается "Лестер Сити" (63), 14 очков. "Арсеналу" осталось провести четыре матча в АПЛ сезона-2020/2021, в которых максимум можно набрать 12 очков.

Таким образом, "канониры" не попадут в Лигу чемпионов пятый сезон подряд. В последний раз "Арсенал" занял место в топ-4 английского чемпионата по итогам сезона-2015/2016. Тогда команда, возглавляемая Арсеном Венгером, стала второй, уступив только "Лестеру".