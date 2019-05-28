"Арсенал" провёл тренировку на Бакинском Олимпийском стадионе перед финалом Лиги Европы УЕФА - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Английский футбольный клуб "Арсенал" вышел на тренировку на Бакинском Олимпийском стадионе перед финальным матчем Лиги Европы УЕФА против "Челси".

Как передаёт Report, процесс подготовки длился час.

Тренировка была открытой для СМИ от начала до конца. Во время тренировки футболисты выполняли различные физические и тактические упражнения под руководством главного тренера Унаи Эмери.

Отметим, что финальная встреча Лиги Европы УЕФА состоится 29 мая в 23:00 по местному времени на Бакинском Олимпийском стадионе.