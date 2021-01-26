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"Арсенал" просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле

"Арсенал" просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле Руководство лондонского "Арсенала" ведёт переговоры о переносе первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" из Португалии на нейтральное поле
Футбол
26 января 2021 г. 22:15
Арсенал просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле

Руководство лондонского "Арсенала" ведёт переговоры о переносе первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" из Португалии на нейтральное поле.

Как передает Report, "канониры" боятся, что им может быть отказано в вылете в Португалию из-за опасений правительства Великобритании касательно новых форм коронавируса, зарегистрированных в Южной Америке. Как известно, Португалия имеет тесные культурные и туристические связи с Бразилией.

По сообщениям источника, "Арсенал" готов сыграть на нейтральном поле, однако лиссабонцы хотят провести эту встречу на домашнем стадионе "Да Луж".

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы должен состояться в Лиссабоне 18 февраля. Ответная встреча должна пройти в Лондоне 25 февраля.

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