"Арсенал" проиграл "Вулверхэмптону" в гостевом матче английской Премьер-лиги

В перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" принимал лондонский "Арсенал".

Как передаёт Report, встреча состоялась на стадионе "Молине" в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Мэтт Доэрти. В компенсированное время первого тайма хавбек "Вулверхэмптона" Диогу Жота отправил в ворота "Арсенала" третий мяч. На 80-й минуте защитник лондонской команды Сократис Папастатопулос забил единственный гол "Арсенала" в этой встрече.

"Вулверхэмптон" набрал 51 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Арсенал" (66) - на 5-м месте в таблице английской Премьер-лиги.