"Арсенал" проиграл "Фулхэму" и упустил шанс закончить 2023 год на первом месте в АПЛ

Прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Фулхэм" и "Арсенал".

Прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Фулхэм" и "Арсенал".

Как передает Report , команды играли на стадионе "Крэйвен Коттедж" в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Джошуа Смит. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по бакинскому времени. "Фулхэм" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1.

В самом начале первого тайма, на 5-й минуте, Букайо Сака открыл счёт в матче, выведя "Арсенал" вперёд. В середине первой половины, на 29-й минуте, нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес сравнял счёт. Во втором тайме, на 59-й минуте, Бобби де Кордова-Рид вывел "дачников" вперёд. Гол де Кордовы-Рида так и остался последним в данной встрече, "Фулхэм" одержал волевую победу со счётом 2:1.

После этого результата "Фулхэм" набрал 24 очка за 20 матчей и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь "Арсенал" после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и остался на четвёртой строчке. Таким образом, "канониры" упустили возможность закончить 2023 год на первом месте в таблице АПЛ. В случае победы "Арсенал" обошёл бы лидирующий "Ливерпуль" (42 очка за 19 матчей).