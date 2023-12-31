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"Арсенал" проиграл "Фулхэму" и упустил шанс закончить 2023 год на первом месте в АПЛ

"Арсенал" проиграл "Фулхэму" и упустил шанс закончить 2023 год на первом месте в АПЛ Прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Фулхэм" и "Арсенал".
Футбол
31 декабря 2023 г. 20:16
Арсенал проиграл Фулхэму и упустил шанс закончить 2023 год на первом месте в АПЛ

Прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Фулхэм" и "Арсенал".

Как передает Report, команды играли на стадионе "Крэйвен Коттедж" в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Джошуа Смит. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по бакинскому времени. "Фулхэм" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1.

В самом начале первого тайма, на 5-й минуте, Букайо Сака открыл счёт в матче, выведя "Арсенал" вперёд. В середине первой половины, на 29-й минуте, нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес сравнял счёт. Во втором тайме, на 59-й минуте, Бобби де Кордова-Рид вывел "дачников" вперёд. Гол де Кордовы-Рида так и остался последним в данной встрече, "Фулхэм" одержал волевую победу со счётом 2:1.

После этого результата "Фулхэм" набрал 24 очка за 20 матчей и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь "Арсенал" после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и остался на четвёртой строчке. Таким образом, "канониры" упустили возможность закончить 2023 год на первом месте в таблице АПЛ. В случае победы "Арсенал" обошёл бы лидирующий "Ливерпуль" (42 очка за 19 матчей).

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Версия на азербайджанском языке “Arsenal” Premyer Liqada birincilik şansını əldən verib

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