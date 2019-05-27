“Арсенал” продает Мхитаряна за невыполнение условий контракта

Уточнена истинная причина желания английского клуба “Арсенал” продать в летний перерыв Хенриха Мхитаряна.

Как сообщает Report, это связано с невыполнением 30-летним игроком сборной Армении условий контракта. Лондонский клуб, преподнесший отказ от приезда Мхитаряна в Баку на финальную игру Лиги Европы УЕФА как решение самого футболиста и его семьи, поддержал его на словах, но реальность иная.

Несмотря на самую высокую гарантию безопасности от Азербайджана и УЕФА, армянский футболист отказался от участия в очень важной для "Арсенала" игре, что вызвало серьезное недовольство в клубе. Руководство лондонского представителя оценило провокационное поведение Мхитаряна как нарушение условий контракта.

Правда, руководство "Арсенала" заявило, что с уважением относится к решению затрудняющегося попасть в основной состав Мхитаряна, чтобы не нанести вред атмосфере в команде на данный момент. Однако после финала клуб примет в отношении его меры, вынесет на трансфер нарушившего договор армянского игрока.

Кроме того, в связи с вопросом Мхитаряна в ближайшие дни в Лондоне запланировано собрание спортивных правозащитников. На собрании обсудят не выполнение членом сборной Армении условиям контракта. К тому же английским клубам порекомендуют не принимать футболистов, засветившихся в политических скандалах.

В 2018 году “Арсенал” заменил выступающего в "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса на Мхитаряна. С армянским футболистом заключен контракт до лета 2021 года.

Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в финальном матче встретятся английские команды "Арсенал" и "Челси".