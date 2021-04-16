"Арсенал" повторил клубный рекорд 1932 года

Английская команда впервые с декабря 1932 года забила не менее трех мячей в четырех выездных поединках во всех соревнованиях подряд

Английская команда впервые с декабря 1932 года забила не менее трех мячей в четырех выездных поединках во всех соревнованиях подряд.

Как передает Report, 15 апреля в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы лондонская команда разгромила пражскую "Славию" со счетом 4:0, а до этого клуб на выезде оказался сильнее "Шеффилд Юнайтед" (3:0), сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" (3:3) и одолел "Олимпиакос" (1:3).

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" идет на девятой позиции, набрав 45 очков за 31 матч, а полуфинале Лиги Европы сразится с "Вильярреалом", который по сумме двух матчей одолел загребское "Динамо" (1:0, 2:1).

Матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.