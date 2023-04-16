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"Арсенал" потерял очки в матче 31-го тура АПЛ против "Вест Хэма"

"Арсенал" потерял очки в матче 31-го тура АПЛ против "Вест Хэма" Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встречались "Вест Хэм Юнайтед" и "Арсенал".
Футбол
16 апреля 2023 г. 19:50
Арсенал потерял очки в матче 31-го тура АПЛ против Вест Хэма

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встречались "Вест Хэм Юнайтед" и "Арсенал".

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Олимпийский" в Лондоне и завершилась со счетом 2:2.

"Арсенал" повёл со счётом 2:0 благодаря голам форварда Габриэла Жезуса и полузащитника Мартина Эдегора, которые отличились на седьмой и 10-й минутах соответственно. На 33-й минуте нападающий хозяев Мохамед Саид Бенрахма реализовал пенальти. На 54-й минуте форвард "Вест Хэма" Джаррод Боуэн счёт сравнял — 2:2.

Отметим, что на 52-й минуте полузащитник "канониров" Букайо Сака промахнулся с 11-метровой отметки.

"Арсенал" возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 74 очка после 31 матча. На втором месте идет "Манчестер Сити" с 70 очками, при этом "горожане" имеют в запасе игру. "Вест Хэм" располагается на 15-й строчке, заработав 31 очко.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” səfərdə xal itirib

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