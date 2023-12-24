О нас

"Арсенал" после ничьи с "Ливерпулем" сохранил лидерство в АПЛ

"Арсенал" после ничьи с "Ливерпулем" сохранил лидерство в АПЛ Лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 18‑го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
24 декабря 2023 г. 01:17
Арсенал после ничьи с Ливерпулем сохранил лидерство в АПЛ

Лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 18‑го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report, встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 1:1.

В составе лондонцев забил Габриэл (4я минута), у "красных" отличился Мохамед Салах (29').

"Арсенал" набрал 40 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ, а "Ливерпуль" с 39 баллами идет на второй строчке.

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 11 матчей. В последний раз команда уступала в первенстве 30 сентября в гостевом матче против "Тоттенхэма" (1:2). После этого команда Юргена Клоппа в чемпионате одержала шесть побед и пять раз сыграла вничью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Liverpul” “Arsenal”la “sülh”ə razılaşıb liderlik fürsətini əldən verib

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
18 декабря 2023 г. 12:18
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
19 декабря 2023 г. 08:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi