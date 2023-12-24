"Арсенал" после ничьи с "Ливерпулем" сохранил лидерство в АПЛ

Лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 18‑го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 18‑го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report , встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 1:1.

В составе лондонцев забил Габриэл (4‑я минута), у "красных" отличился Мохамед Салах (29').

"Арсенал" набрал 40 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ, а "Ливерпуль" с 39 баллами идет на второй строчке.

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 11 матчей. В последний раз команда уступала в первенстве 30 сентября в гостевом матче против "Тоттенхэма" (1:2). После этого команда Юргена Клоппа в чемпионате одержала шесть побед и пять раз сыграла вничью.