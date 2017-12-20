"Арсенал" победил "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка лиги - ВИДЕО

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» принимал на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Дэнни Уэлбек, который отличился на 42-й минуте с передачи Матьё Дебюши. Таким образом, «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка лиги, а «Вест Хэм» своё участие в турнире закончил.

В другом матче четвертьфинала, который проходит параллельно, «Лестер Сити» и «Манчестер Сити» сыграют дополнительное время. Ещё два полуфиналиста Кубка лиги определятся 20 декабря в парах «Челси» — «Борнмут» и «Бристоль Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала

Арсенал - Вест Хэм Юнайтед - 1:0

1:0 – Уэлбек – 42