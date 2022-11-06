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"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии

"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии В лондонском дерби "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
6 ноября 2022 г. 18:21
Арсенал победил Челси и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии

В лондонском дерби "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, единственный гол на 63-й минуте встречи забил бразильский защитник "канониров" Габриэл.

"Арсенал" продлил серию без поражений в чемпионате Англии до семи матчей (шесть побед, одна ничья). "Челси" не может одержать победу в чемпионате страны с 16 октября, когда в гостях обыграл "Астон Виллу" (2:0).

Подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 13 матчах. "Челси" идет седьмым, имея в активе 21 очко после 13 встреч.

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