"Арсенал" победил "Челси" и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии

В лондонском дерби "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В лондонском дерби "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report , единственный гол на 63-й минуте встречи забил бразильский защитник "канониров" Габриэл.

"Арсенал" продлил серию без поражений в чемпионате Англии до семи матчей (шесть побед, одна ничья). "Челси" не может одержать победу в чемпионате страны с 16 октября, когда в гостях обыграл "Астон Виллу" (2:0).

Подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 13 матчах. "Челси" идет седьмым, имея в активе 21 очко после 13 встреч.