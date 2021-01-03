"Арсенал" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии

Футбольный клуб "Арсенал" на выезде крупно обыграл "Вест Бромвич" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Футбольный клуб "Арсенал" на выезде крупно обыграл "Вест Бромвич" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Киран Тирни (23-я минута), Букайо Сака (28) и Александр Ляказетт (61, 64).

"Арсенал" одержал третью победу подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Вест Бромвич" не может выиграть на протяжении семи матчей (5 поражений, 2 ничьи). Клуб располагается на предпоследней, 19-й строчке, имея в активе 8 очков.

В следующем туре лондонская команда 14 января примет "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич" 16 января на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".