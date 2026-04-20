"Арсенал" одержал одну победу за последние шесть матчей
Футбол
- 20 апреля, 2026
- 04:53
Английский "Арсенал" одержал одну победу за последние шесть матчей во всех турнирах.
Как сообщает Report, в своей последней игре лондонский клуб проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в 33-м туре чемпионата Англии.
Ранее команда сыграла вничью со "Спортингом" (0:0), проиграла "Борнмуту" (1:2), "Саутгемптону" (1:2) и 2Манчестер Сити" (0:2). Единственную победу за последние шесть игр команда одержала в матче со "Спортингом" (1:0).
"Арсенал" с 70 очками лидирует в чемпионате Англии. На втором месте находится "Манчестер Сити" с 67 очками. Стоит отметить, что у "горожан" есть игра в запасе.
В следующем матче команда встретится с "Ньюкаслом" в чемпионате Англии. Игра состоится 25 апреля.
