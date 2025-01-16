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"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу "Арсенал" со счетом 2:1 обыграл "Тоттенхэм" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
16 января 2025 г. 03:19
Арсенал обыграл Тоттенхэм в матче чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" со счетом 2:1 обыграл "Тоттенхэм" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эмирейтс".

На 40-й минуте мяч в свои ворота отправил нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке, в составе "Арсенала" голом отметился Леандро Троссард (44-я минута). У проигравших отличился Сон Хын Мин (8).

Матчи между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" известны как дерби Северного Лондона. Первая встреча команд прошла в 1887 году. "Тоттенхэм" не может победить "Арсенал" в чемпионате Англии шесть матчей подряд.

"Арсенал" набрал 43 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является "Ливерпуль", имеющий в активе 47 очков после 20 матчей. "Тоттенхэм" не может победить в пятой игре подряд (четыре поражения, одна ничья) и с 24 очками располагается на 13-й строчке.

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