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"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ "Арсенал" со счетом 3:1 одержал домашнюю победу в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу с "Тоттенхэмом".
Футбол
26 сентября 2021 г. 21:56
Арсенал обыграл Тоттенхэм в матче АПЛ

"Арсенал" со счетом 3:1 одержал домашнюю победу в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу с "Тоттенхэмом".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей голы забили Эмил Смит-Роу (12-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (27) и Букайо Сака (34), у "Тоттенхэма" на 79-й минуте отличился Сон Хын Мин.

Сака стал самым молодым игроком, который забил гол и отдал результативную передачу в дерби Северного Лондона, в день матча с "Тоттенхэмом" ему исполнилось 20 лет и 21 день. Предыдущее достижение принадлежало испанцу Сеску Фабрегасу.

"Арсенал" в турнирной таблице АПЛ поднялся на 10-е место, в активе команды 9 очков, "Тоттенхэм" опустился на 11-ю строчку, команда также набрала 9 очков, однако находится ниже по дополнительным показателям.

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