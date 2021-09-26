"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Арсенал" со счетом 3:1 одержал домашнюю победу в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу с "Тоттенхэмом".
Сака стал самым молодым игроком, который забил гол и отдал результативную передачу в дерби Северного Лондона, в день матча с "Тоттенхэмом" ему исполнилось 20 лет и 21 день. Предыдущее достижение принадлежало испанцу Сеску Фабрегасу.
"Арсенал" в турнирной таблице АПЛ поднялся на 10-е место, в активе команды 9 очков, "Тоттенхэм" опустился на 11-ю строчку, команда также набрала 9 очков, однако находится ниже по дополнительным показателям.