"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в гостевом матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский "Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Ньюкасле завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей на 14-й минуте отличился Мартин Эдегор, на 72-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Фабиан Шер.

"Арсенал" набрал 81 очко и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего и имеющего матч в запасе "Манчестер Сити" на одно очко. "Ньюкасл" с 65 очками располагается строчкой ниже. В следующем туре лондонцы 14 мая примут "Брайтон", "сороки" днем ранее на выезде встретятся с "Лидсом".