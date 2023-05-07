О нас

"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в гостевом матче АПЛ

"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в гостевом матче АПЛ Лондонский "Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
7 мая 2023 г. 22:25
Арсенал обыграл Ньюкасл в гостевом матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Ньюкасле завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей на 14-й минуте отличился Мартин Эдегор, на 72-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Фабиан Шер.

"Арсенал" набрал 81 очко и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего и имеющего матч в запасе "Манчестер Сити" на одно очко. "Ньюкасл" с 65 очками располагается строчкой ниже. В следующем туре лондонцы 14 мая примут "Брайтон", "сороки" днем ранее на выезде встретятся с "Лидсом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Nyukasl” səfərindən 3 xalla dönüb

Самое важное

Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi