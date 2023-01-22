О нас

"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу "Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу.
Футбол
22 января 2023 г. 22:29
Арсенал обыграл Манчестер Юнайтед в матче чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В составе победителей голы забили Эдвард Нкетиа (24-я, 90-я минуты) и Букайо Сака (53). У "Манчестер Юнайтед" отличились Маркус Рэшфорд (17) и Лисандро Мартинес (59).

Команды в текущем сезоне встречались 4 сентября, тогда "Манчестер Юнайтед" дома переиграл "Арсенал" со счетом 3:1.

"Арсенал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, подопечные Микеля Артеты набрали 50 очков в 19 играх, идущий вторым и проведший на одну игру больше "Манчестер Сити" отстает от лидера на 5 очков. У "Манчестер" Юнайтед" 39 очков после 20 встреч, команда идет на четвертом месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
16 января 2023 г. 12:00
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама выполнена почти наполовину
Реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама выполнена почти наполовину
16 января 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi