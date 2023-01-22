"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу.

"Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В составе победителей голы забили Эдвард Нкетиа (24-я, 90-я минуты) и Букайо Сака (53). У "Манчестер Юнайтед" отличились Маркус Рэшфорд (17) и Лисандро Мартинес (59).

Команды в текущем сезоне встречались 4 сентября, тогда "Манчестер Юнайтед" дома переиграл "Арсенал" со счетом 3:1.

"Арсенал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, подопечные Микеля Артеты набрали 50 очков в 19 играх, идущий вторым и проведший на одну игру больше "Манчестер Сити" отстает от лидера на 5 очков. У "Манчестер" Юнайтед" 39 очков после 20 встреч, команда идет на четвертом месте.